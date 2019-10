Lyon : le métro A perturbé suite à une intrusion à la station Ampère

Suite à une intrusion dans le réseau métro à Lyon, la ligne A est perturbée.

Mise à jour : reprise du trafic à 14h30

La ligne de métro circule uniquement entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie ce jeudi en début d'après-midi. À cause d'une intrusion dans le tunnel à la station Ampère, le trafic est interrompu entre Charpennes et Perrache, dans les deux sens. Une reconnaissance est actuellement en cours pour vérifier si une ou plusieurs personnes sont toujours dans les tunnels.

Pour l'instant, le retour à la normale est prévu pour 14h50, même si cela pourrait être plus rapide.