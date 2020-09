Lyon : le masque obligatoire depuis ce matin dans les rues

Depuis ce mardi matin, le port du masque est devenu obligatoire dans les rues des communes de Lyon et Villeurbanne.

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a annoncé lundi la mise en place de l'obligation du port du masque dans toutes les rues de Lyon et Villeurbanne. Dans toutes les autres villes du département, le masque est devenu obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, stations de transports en commun et arrêts de bus. Des contraventions pourront être distribuées en cas de non-respect manifeste et en toute connaissance de cause de la part de personnes sans masque.

À Lyon, on comte 93 cas positifs pour 100 000 et 137 pour 100 000 à Villeurbanne. Leurs taux de positivités sont respectivement de 6,4 % et de plus de 10 %. Les chiffres étaient de 10 pour 100 000 pour Lyon et 16 pour Villeurbanne un mois plus tôt. “Il faut rappeler que le 15 mars, 50 personnes étaient en réanimation dans la région. Trois semaines plus tard, ils étaient plus de 750”, a insisté le docteur Grall pour appuyer la vigilance qu’il appelle de ses voeux.