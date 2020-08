Rhône – Grand Lyon : masque obligatoire 50m autour des écoles et gares

En plus du masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne, d'autres mesures vont être appliquées dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi, Pascal Mailhos, le préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la mise en place du port du masque obligatoire dans les villes de Lyon et Villeurbanne. Dans les autres communes de la métropole de Lyon et du département du Rhône, le masque sera obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, stations de transports en commun et arrêts de bus. En cas de non-respect des consignes sanitaires, la préfecture pourra aller jusqu’à demander la fermeture administrative des établissements.