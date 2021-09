Lyon : le Lou Rugby veut se relancer avec la réception de Perpignan

Le Lou Rugby reçoit les joueurs de Perpignan ce samedi après-midi au Matmut Stadium de Gerland. Un match lors duquel l’équipe de Pierre Mignoni tentera de se relancer après sa défaite à Pau.

Les joueurs du Lou avaient bien commencé leur saison, le 6 septembre, en s’imposant à domicile face à Clermont (28-19) avant de connaître un coup de moins bien, le week-end suivant, sur la pelouse de Pau (21-17). Une semaine après sa première défaite, le Lou veut se relever avec la réception au Matmut stadium, à Gerland, de Perpignan.

Pour cette rencontre, l’entraîneur des Lyonnais pourra compter sur le retour de joueurs laissés au repos le week-end dernier et la sortie de l’infirmerie de plusieurs autres. À cet égard, Pierre Mignoni a opéré plusieurs changements dans son XV de départ, avec la titularisation notamment du demi de mêlée Baptise Couilloud, du deuxième ligne Kilian Geraci et du pilier droit Demba Bamba. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures et la rencontre sera diffusée sur les antennes de Canal.

Le XV de départ du Lou

Laporte - Arnold, Barassi, Ngatai, Niniashvili - Berdeu, Couilloud - Saginadze, Taufua, Cretin - Taofifenua, Geraci - Bamba, Marchand, Devisme

Remplaçants : S. Taofifenua, Ivaldi, Lambey, Sobela, Chiocci, Regard, Dumortier, Doussain.