Lyon : le directeur administratif de la faculté de médecine Lyon sud arrêté pour fraude

Vendredi 2 juillet dernier, l'un des directeurs de la faculté de médecine Lyon a été mis en examen et placé en détention pour corruption. Le campus Charles Mérieux a été fouillé dans le cadre de l'enquête policière.

D'après Le Progrès, l'un des responsables de la faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-Sud, dont le campus se trouve à Oullins, a été mis en examen et arrêté pour corruption et fraude, et le bâtiment perquisitionné vendredi 2 juillet dernier.

Le quotidien évoque de la corruption et du marchandage avec des entreprises spécialisées dans la construction et le nettoyage. Le directeur administratif serait également accusé d'avoir employé à des fins personnelles les fonds de l'établissement d'enseignement supérieur et d'avoir perçu "plusieurs centaines de milliers d'euros".

Contactée à plusieurs reprises par Lyon Capitale, la faculté n'a pas souhaité donner suite à nos appels.

En 2019, la faculté de médecine avait déjà fait parler d'elle. Un professeur, Vice-Doyen de l'université, avait été accusé par une enquête de tenir des propos discriminatoires. L'Anemf, Association nationale des étudiants en médecine de France, avait demandé l'établissement d'une investigation.