Lyon : le cambrioleur arrêté grâce à la photo d'un témoin

Un homme soupçonné de cambriolage a pu être retrouvé à Lyon grâce à la photo prise par un témoin.

Le 5 septembre, rue Pierre Dumont, à Lyon, un homme escalade la façade d'une habitation, parvient à rentrer dans un logement et vole un ordinateur portable et de l'argent. Un témoin repère l'individu et décide de le prendre en photo alors qu'il prend la fuite. Surpris, l'homme abandonne l'ordinateur portable.

Cette photo va être remise aux policiers et le signalement de l'individu diffusé. Un suspect correspondant à la description a été arrêté à Lyon, rue de la République, ce 6 septembre. Déjà connu pour 50 antécédent judiciaire, il a reconnu les faits. Présenté au parquet vendredi, il a été écroué en attente de comparution ce lundi.