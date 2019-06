Lyon : le baccalauréat 2019 en chiffres dans l'académie

Cette année, 36 166 candidats vont passer le bac dans l’académie de Lyon.

Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier les chiffres du baccalauréat 2019. Dans l'Académie de Lyon, 36 166 vont passer le Bac cette année. Parmi eux, 19 454 participeront aux épreuves du bac général, 8 137 au bac technologie et 8 575 un bac professionnel. Pour les élèves en bac général, 2517 suivent une filière L, 6 453 une filière ES et 10 484 une filière S. En France sur les 398 153 candidats, 59 489 sont en L, 134 502 en ES et 204 162 en S.

En tout, 743 594 candidats vont essayer d'obtenir le précieux sésame en 2019 dont 20 474 en candidat individuel. Les effectifs totaux sont en baisse de 1,27 % par rapport à l'année 2018. Le candidat le plus jeune sera une fille de 11 ans et le plus vieux un homme de 77 ans.

4 millions de copies émanant de 4635 centres d'examen seront corrigées par 174 331 correcteurs. Soit une moyenne de 23 copies par correcteur.

L'an passé le taux de réussite au bac a été de 88,7 % dans l'académie.