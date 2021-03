Lyon : Laurent Wauquiez toujours en tête dans les sondages pour les élections régionales

Un sondage commandé par le courant politique créé par Laurent Wauquiez place le président sortant du conseil régional largement en tête du premier comme du second tour. À gauche, Fabienne Grébert (EELV) dispose d’une très légère avance dans son duel à distance face à Najat Vallaud-Belkacem (PS).

Laurent Wauquiez le cache de moins en moins bien, mais il n’est toujours pas officiellement candidat à sa succession à la présidence du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Son entourage rabâche depuis des mois que la gestion des crises sanitaires et économiques l’accapare. En coulisses, on s’agite pourtant sur la future campagne électorale de Laurent Wauquiez. Son courant au sein des Républicains, la droite sociale, a commandé une étude d’opinions sur les intentions de vote aux élections régionales qui a fortuitement fuité dans la presse.

Les sondages se suivent et se ressemblent pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il arriverait largement en tête du premier tour : 29 % des voix. Suivraient ensuite le RN (19 %) en net retrait par rapport à 2015 puis Bruno Bonnell (13 %). Fabienne Grébert (EELV) devancerait légèrement, 13 %, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem (12 %) dans leur duel pour le leadership sur les forces de gauche.

La primaire à gauche tournerait à l'avantage des écologistes

L’ancienne ministre de l’Éducation nationale de François Hollande mise sur de bons sondages pour convaincre Fabienne Grébert de se rallier à elle et faisait le pari d’une entrée en campagne réussie pour lancer sa dynamique. Ce sondage commandé par des proches de Laurent Wauquiez a été réalisé quelques jours après l’officialisation de la candidature de Najat Vallaud-Belkacem. Son pari n’est pas encore gagné. Au second tour, Laurent Wauquiez serait largement réélu (35 %). La gauche unie au second tour est créditée de 27 % d’intention de vote

À trois mois des élections régionales, les rapports de force restent inchangés. En novembre, Lyon Capitale publiait une étude d’opinions Ifop-Fiducial donnait Laurent Wauquiez dans ces mêmes étiages. Le scrutin régional devrait se tenir les 13 et 20 juin prochain si le contexte sanitaire le permet. Ce lundi, le conseil scientifique a refusé de se prononcer sur le maintien des élections et renvoyé au gouvernement la responsabilité de trancher la question. Le verdict devrait tomber en milieu de semaine.

L’enquête Opinion Way a été commandée par la Droite sociale, le microparti de Laurent Wauquiez, et a été réalisée du 17 au 22 mars sur un échantillon de 1.095 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas