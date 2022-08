Ce dimanche, lors de sa rentrée politique au pied du mont Mézenc, Laurent Wauquiez a précisé ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2027.

Les années se suivent et se ressemblent pour Laurent Wauquiez. En 2021, il s’était retiré de la course aux primaires des Républicains avant d’effectuer sa traditionnelle randonnée de rentrée politique au mont Mézenc. Il actait, en creux, l’absence d’espace politique pour la droite aux présidentielles de 2022 et prenait date pour le futur. Cet été, Laurent Wauquiez a décliné les appels du pied pour reprendre la présidence des Républicains, sans vraiment adouber de candidats. Eric Ciotti, qui brigue la fonction, était présent et s'est déjà rangé derrière lui en vue de 2027 : "Sa place est de nous conduire à la victoire, à la présidence de la République”. Comme l’an passé, au pied du Mont Mézenc et devant ses militants, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a livré sa feuille de route pour 2027 : “C'est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement (…) Il faut se préparer dès maintenant, parce que cela fait des années qu'on se prépare à la dernière minute et qu'on ne se donne pas les moyens de construire le redressement de notre pays”.