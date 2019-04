Lyon : l’agence en ligne TCL hors service, la recharge impossible

Déjà peu intuitive à l’origine, l’agence e-técély est tout simplement hors service ce 1er avril. Pour ceux qui pensaient recharger leur abonnement TCL en ligne, c’est tout simplement impossible.

C’est le premier jour du mois, les abonnés TCL qui n’ont pas encore rechargé leur carte d’abonnement patientent devant les bornes. Il existe des alternatives comme payer son abonnement via l’agence en ligne puis l’activer en passant devant des petites bornes installées sur le réseau, ou recharger via le même espace avec un lecteur de carte branché sur son ordinateur, à acheter à part.

Dans les deux cas, l’expérience client est peu intuitive, mais cela a le mérite d'exister... Sauf que ce lundi matin, 1er avril, là où e-técély a un semblant d’intérêt, là où certains sont prêts à franchir le pas et enfin l’utiliser, l’agence en ligne est hors service. Un message d’erreur invite les utilisateurs à renouveler leur démarche ultérieurement, chose difficile pour un service lié à du transport en commun où il est souvent impossible d’attendre. En l’état actuel, les abonnés devront donc se rendre à une borne, un point service ou en agences. Et s’il n’y en pas à proximité, prendre un ticket dans un bus où seul le règlement en monnaie est accepté.

La semaine dernière, nous signions un édito sur la nécessité de voir TCL s’inspirer de Netflix pour proposer une expérience toujours plus fluide en matière d’inscription et de recharge, notamment via un smartphone (lire ci-dessous). Peut-être aurions nous dû ajouter : “et que l’existant fonctionne”.