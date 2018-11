Lyon : la voiture fait un tonneau dans le tunnel de la Croix-Rousse

Ce mercredi matin, le tunnel de la Croix-Rousse a été fermé dans les deux sens. Vers 9h30, une voiture a fait un tonneau avant un début d'incendie.

On en sait plus sur les circonstances qui ont entraîné la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse dans les deux sens pendant plusieurs heures ce mercredi 7 novembre. Vers 9h30, une voiture qui circulait dans le sens Saône-Rhône est partie en tonneau s’immobilisant sur le toit, avant de commencer à prendre feu. Les pompiers sont intervenus immédiatement, parvenant à circonscrire l'incendie très rapidement. Une personne a été légèrement blessée dans l'incident et a été prise en charge. Le tunnel a pu être à nouveau ouvert vers 12h30.