Lyon : la ville avait oublié de faire payer l'électricité à JCDecaux 

Pour la première fois, la ville de Lyon va faire payer JCDecaux pour l'électricité utilisée par le mobilier urbain de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.

La ville de Lyon a validé ce lundi la convention passée avec la société JCDecaux pour que celle-ci paye désormais l'électricité de l'éclairage des mobiliers urbains qu'elle a mis en place partout dans Lyon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Questionné sur le sujet par Nathalie Perrin-Gilbert, Jean-Yves Sécheresse a répondu que la municipalité “s'est aperçue que la consommation d'électricité n'était pas facturée”. “À partir d'aujourd'hui, la société JCDecaux paiera l'électricité. Ce sera une évaluation globale, car il ne s'agit pas de mettre un compteur derrière chaque abribus”, a poursuivi l'adjoint en charge de la sécurité, de la salubrité et tranquillité publique, des déplacements, de l'occupation non commerciale du domaine public et de l’éclairage public.

Questionné par Lyon Capitale, le service de presse de la ville a précisé que JCDecaux ne payait pas l'électricité lors des anciennes conventions. JCDecaux gère le mobilier urbain à Lyon depuis 1964 et exploite ce mobilier associé au service Velo'v depuis 2015. Sa dernière convention a été signée en 2017 et s'achèvera en 2032. D'ici là, la société paiera donc 172 000 euros d'électricité par an à la ville de Lyon. De son côté, la ville de Lyon n'appliquera pas de rétroactivité sur ce qui pourrait être dû, a assuré Gérard Collomb. « La rétroactivité n'est pas le principe juridique de base”, a-t-il conclu.