En raison des travaux sur le réseau tramway de Lyon, la station Debourg de la ligne T6 va être déplacée.

Les travaux de connexion entre les lignes de tramway T1 et T6 à Debourg vont entraîner quelques changements temporaires. Ainsi, le terminus de la ligne T1, Debourg, va être déplacé de 200 mètres à partir du 27 septembre jusqu'à fin mai 2019. Durant cette période, elle sera située à côté du 45 avenue Debourg, toujours dans le 7e arrondissement. Des quais provisoires seront installés et les premiers jours des agents du réseau TCL viendront orienter les voyageurs. Conséquence de ce changement, la station sera plus éloignée de celle du métro B et il faudra marcher sur ces 200 mètres pour se rendre en direction d'Oullins ou de Charpennes.