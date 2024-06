Lyon : la station de métro Gare de Vaise bientôt rebaptisée en hommage à Gérard Collomb

La station de métro Gare de Vaise à Lyon sera rebaptisée en hommage à Gérard Collomb le 20 juin.

La station de métro Gare de Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon sera rebaptisée en hommage à l'ancien maire de Lyon disparu le 25 novembre 2023, Gérard Collomb le 20 juin lors d'une cérémonie où seront présents le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le maire de Lyon, Grégory Doucet.

En préambule du conseil métropolitain de fin d’année 2023, le président de la Métropole de Lyon avait annoncé avoir, en concertation avec le maire de Lyon et Caroline Collomb, choisi de renommer la Gare de Vaise en mémoire de l’ancien élu du 9e.

"C’est dans le 9e arrondissement où cela a le plus de sens. C’est là, où son action politique a été la plus forte et la plus importante [...]. [Il] a transformé le quartier de Vaise, d’une friche industrielle et ferroviaire est né un véritable quartier moderne où il fait bon vivre, travailler et se divertir, avait-il expliqué.