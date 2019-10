Lyon : la SPA ouvre ses portes ce week-end !

Au lendemain de la journée mondiale des animaux, les refuges de la Société Protectrice des Animaux de la région lyonnaise, à Brignais et Marennes, ouvrent leurs portes aux visiteurs.

La SPA organise « La fête des animaux » ce weekend. L’occasion pour les amoureux des bêtes d’aller à la rencontre des équipes de l’association dans l’un des 62 refuges ou maison de l’association. Dans la région lyonnaise deux refuges sont prêts à vous accueillir, Brignais et Marennes. Au programme ateliers, dédicaces, rencontre avec les bénévoles, jeux, tout pour s'amuser.

À Brignais une séance de dédicace est organisée avec l'actrice et productrice Mylène Demongeot marraine de ces portes ouvertes 2019 et l'ancien collaborateur du Commandant Cousteau, Yves Paccalet. À Marennes, brocante, tombola et quizz au rendez-vous.

Refuge de Brignais

Entre 10h et 18h samedi 5 octobre

Entre 14h et 18h dimanche 6 octobre

Refuge Marennes

Entre 10h et 18h samedi 5 octobre

Entre 10h et 18h dimanche 6 octobre