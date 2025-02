Lyon : la sous-préfète du Rhône se rend sur un opération de contrôle de la ZFE

Une opération de contrôle du respect de la ZFE a été menée ce vendredi à Lyon par la police nationale.

La préfecture du Rhône communique ce vendredi sur un contrôle de respect de la Zone à faibles émissions réalisé dans le 2e arrondissement de Lyon. La sous-préfète Charlotte Crépon a assisté à ce contrôle indiquent les services de l'État, alors que l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 est vivement contestée.

"Pour circuler dans la ZFE, il est indispensable d’avoir une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2. La ZFE couvre plusieurs communes, dont Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux, et est active 24h/24, 7j/7. Les véhicules non-conformes risquent une amende de 68 € pour les voitures et 135 € pour les poids lourds", rappelle ainsi la préfecture du Rhône dans un post sur X.

Pour rappel, certains maires, comme le socialiste à la tête de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael assume ne pas prioriser le contrôle de la ZFE dans les missions de leur police municipale.