Cancers pédiatriques : un tifo organisé au théâtre antique de Fourvière ce samedi à Lyon 

À l’occasion de la journée mondiale des cancers pédiatriques, le réseau React4Kids organise samedi 15 février un livestream de 27 heures. Un tifo géant sera également réalisé au théâtre antique de Fourvière.

Alors que le 15 février marque la journée mondiale des cancers pédiatriques, le réseau React4Kids, piloté par la chercheuse lyonnaise Marie Castets, va organiser un événement tout particulier. Pendant 27 heures, un live stream sera lancé sur les réseaux sociaux grâce à la mobilisation de 80 associations et de plusieurs chercheurs en oncopédiatrie.

En parallèle, un autre événement se déroulera à Lyon et plus précisément au théâtre antique de Fourvière. De 8h30 à 12 heures, un tifo géant investira les lieux. À cette occasion, une centaine de chercheurs en blouse blanche seront présents, accompagnés de familles touchées par la maladie. Témoignages, activités, et conférences scientifiques rythmeront la matinée.

Chaque année, ce sont 2 500 enfants et adolescents qui sont atteints d’un cancer. Aujourd’hui encore, 20 % ne peuvent pas être soignés et 2/3 des jeunes patients garderont des séquelles à vie.

