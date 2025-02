Lyon : la sécurité routière sensibilise à la circulation inter-files au salon du 2 roues

La sécurité routière sera présente du 13 a 16 février au salon du 2 roues à Lyon pour sensibiliser les conducteurs à la circulation inter-files.

Pour la deuxième année consécutive, la sécurité routière sera présente du 13 au 16 février au salon du 2 roues qui se tient à Eurexpo, près de Lyon. Elle sensibilisera tout au long du salon les conducteurs de deux-roues motorisés aux règles de la circulation inter-files récemment généralisée.

Pendant les 4 jours du salon, plus de 8000 flyers seront déposés sur les véhicules garés sur le parking réservé aux deux-roues. La CIF a été généralisée en janvier dernier à l'issue de deux campagnes d'expérimentation. "Sur la base des expérimentations, le Gouvernement a décidé de généraliser la CIF dans des conditions garantissant une pratique sûre et facile à comprendre, à pratiquer, à enseigner et à verbaliser, le cas échéant" explique la préfecture dans un communiqué de presse.

Les conducteurs de deux-roues peuvent ainsi circuler entre les voies les plus à gauche lorsque les files des autres véhicules sont à l'arrêt ou roulent à vitesse très réduite.