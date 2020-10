Lyon : La SaintéLyon annulée à son tour

Le passage de Saint-Étienne et de Lyon en zones d'alerte maximale a eu raison de l'évènement.

Malgré les efforts des organisateurs, la SaintéLyon et le Salon du Trail Running de la Halle Tony Garnier ont dû être annulés en raison de la crise sanitaire et au basculement des deux villes voisines en zones d'alerte maximale.

Le durcissement des instruction et les incertitudes entourant l'avenir ont rendu impossible le maintien de l'événement. Pour la première fois de l'histoire, la SaintéLyon, « plus ancienne et plus importante course nature de l’hexagone », est donc annulée.

Cette 67ème édition de cette course nocturne a été reportée au 28 novembre 2021. Par ailleurs, l'organisation indique que tous les coureurs inscrits recevront un mail concernant les modalités de remboursement.