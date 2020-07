Lyon : la Prix Nobel Esther Duflo aux Jéco 2020

Esther Duflo, économiste franco-américaine, prix Nobel d'économie 2019, sera la “grande témoin” de l'édition 2020 des Journées de l'Économie à Lyon les 17, 18 et 19 novembre.

Les 17, 18 et 19 novembre prochain, la nouvelle édition des Journées de l’Économie (Jéco) accueillera une invitée de renom en la personne d'Esther Duflo, économiste franco-américaine reconnue pour ses travaux liés à la lutte contre la pauvreté et prix Nobel d’économie 2019. C'est elle qui sera la “grande témoin” de la conférence d’ouverture sur le thème : “Voir le monde autrement”. À ses côtés seront présents : Joel Mokyr, Abhijit Banerjee, Philippe Aghion et Béatrice Weder di Mauro (sous réserve).

“Nous sommes heureux d’accueillir cette année Esther Duflo en tant que Grand Témoin. Son expertise, récompensée l’an dernier par le prix Nobel d’économie, permettra à cette nouvelle édition des JÉCO d’élever toujours plus le débat. Nous entrons dans une période où les incertitudes se multiplient. Les différentes réflexions qui pourront être menées pendant cette édition sur les stratégies possibles à mettre en œuvre pour les surmonter font d’autant plus sens dans ce contexte si particulier que nous rencontrons en 2020”, a déclaré Pascal Le Merrer, directeur général des Journées de l’Économie, ENS de LYON.

Cette édition 2020 sera construite autour de la problématique “2020 - Réinventons le progrès ensemble”. Parmi les thèmes abordés on peut citer :