Lyon : la prison de Montluc célèbre les 80 ans de sa libération ce samedi

24 août 1944, alors que les nazis occupent encore Lyon, la prison de Montluc est libérée. Pendant plus d’un an, ce lieu réquisitionné par l’armée allemande a été transformé en antichambre de la mort.

Il y a 80 ans, était libérée la prison de Montluc, un des centres de la répression allemande au sein de la ville de Lyon. Tout bascule en novembre 1942. Les nazis envahissent la zone sud. Montluc, située à côté d'une ligne de chemin de fer, devient un intérêt stratégique. La prison est réquisitionnée le 17 février 1943, Vichy n'a plus aucun droit de regard sur ce qui se passe entre les murs. Jusqu’en août 1944, entre 8 000 et 11 000 détenus passent par ces lieux : des femmes et des hommes qui s’opposaient à la barbarie nazie, de toutes religions, de tous pays ; des anonymes, les innocents d’Izieu, tout comme des personnages emblématiques, tels que Jean Moulin ou l’historien Marc Bloch.

Une première commémoration sans rescapés

La prison est libérée le 24 août 1944, sous pression de la Résistance, la Croix-Rouge et les autorités religieuses. En 2010, ce lieu devient un véritable lieux de mémoire. Le président de la République Emmanuel Macron s'y était rendu en mai 2023 afin de rendre hommage à la Résistance et à son chef Jean Moulin.

Cette année, contrairement aux autres, la commémoration s'est déroulée sans rescapés. "C'est la première fois que nous commémorons sans rescapé: malheureusement beaucoup nous ont quitté, certains n'ont pas pu être présents aujourd'hui, trop fatigué par l'âge", a indiqué à nos confères BFM TV Lyon la directrice du mémorial de la prison, Aurélie Dessert.

