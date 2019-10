Lyon : la pluie sème la pagaille sur les routes de l'agglomération

Les fortes pluies qui tombent actuellement sur l'agglomération de Lyon ne sont pas sans conséquence pour la circulation. Ce mardi matin, le trafic est impacté et une multitude de petits accidents ont eu lieu.

Depuis ce mardi matin, de fortes pluies tombent sans interruption à Lyon et la carte Onlymoov ressemble à un sapin de Noël un peu trop décoré où le rouge est omniprésent. La circulation est très difficile sur l'agglomération. Une régulation de trafic a été mise en place sur le périphérique Nord en direction de Genève, la voie rapide est neutralisée sous les tunnels de la Duchère et de Rochecardon.

Toutes les routes de la ville sont saturées, sans exception, avec 8 à 15 kilomètres de bouchons sur chaque axe majeur (plus de 15 kilomètres à l'entrée de Lyon sur l'A7 avant le tunnel de Fourvière). Dans le centre-ville, la congestion est également omniprésente et les automobilistes sont invités à rester prudents et respecter les distances de sécurité. A cause de la chaussée rendue glissante par la pluie, de nombreux accrochages ont eu lieu ce matin.

Enfin, pour les cyclistes qui sont présents sur les routes ce mardi matin, restez prudents. Par endroit, l'eau ne s'évacuant pas suffisamment rapidement peut former des poches dont la profondeur n'est pas toujours évidente à déterminer, masquant ce qui se cache dessous. Le retour ce soir sera plus tranquille puisque les éclaircies pourraient être présentes.