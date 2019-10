Lyon : la nouvelle application TCL disponible sur iPhone et Android

Après un nouveau site Internet, TCL s'offre une mise à jour majeur pour ses applications Android et iPhone. Peuvent-elles rivaliser avec les concurrents comme Transit ou Moovit ?

Grosse semaine "info voyageur" pour les transports en commun à Lyon. TCL a lancé un nouveau site Internet (lire notre avis ici avec notre deuil de la simplicité), mais aussi une nouvelle application. Cette dernière est désormais disponible sur iPhone et Android.

Bonne nouvelle, contrairement au nouveau site qui peut prendre des allures d'usine à gaz dès sa page d’accueil, la nouvelle application offre des éléments pertinents le plus rapidement possible (attention, si vous n'êtes pas en 4G, il faudra être patient, on retrouve la lourdeur de la version web). Les fonctions "rentrer à la maison" et "aller au travail" dès le lancement correspondent aux normes actuelles avec ce type d’application et fonctionnent très bien.

Encore un manque de simplicité

Le plus gros regret sera à chercher du côté de la fonction "Autour de moi" pour connaître les horaires en temps réel. Quand sur une application comme Transit, tout est facilement consultable en un clin d'œil, via l'application TCL, il faut soi cliquer sur un arret, soi aller chercher la fonction dans "Plus". La présentation retrouve alors cette allure désagréable d'usine à gaz quand les autres optent pour le plus d'informations pertinentes, le plus rapidement possible. Petit détail supplémentaire, quand les applications proposent de plus en plus un mode sombre, plus adapté aux nouveaux écrans, ici, rien de tout cela, il faudra faire avec des pages avec fond blanc. Si cette nouvelle application TCL est un très grand bond en avant, elle ne devrait pas faire revenir les utilisateurs de solutions comme Transit ou Moovit.

TCL VS Transit