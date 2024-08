Lyon : la montée du Chemin neuf interdite aux voitures dès ce lundi

La montée du Chemin neuf à Lyon est interdite aux voitures à partir de ce lundi 12 août.

Après une importante controverse et malgré une mobilisation des comités d'intérêts locaux du 5e arrondissement de Lyon, opposés au projet, la Métropole de Lyon a décidé d'expérimenter la fermeture aux voitures de la montée du Chemin neuf à partir du lundi 12 août et ce jusqu'en juin 2025.

Lire aussi :

L'objectif est de permettre aux vélos de circuler plus sereinement sur la Voie lyonnaise n°12 et de décharger le secteur Saint-Jean de ses véhicules, notamment ceux empruntant la rue Tramassac, en double-sens vélo. Les riverains et ayants-droits pourront de leur côté toujours emprunter la montée du Chemin neuf en voiture.

Aussi, une partie de la rue de l'Antiquaille passera à sens-unique pour permettre la création d'un double-sens vélo et l'élargissement des trottoirs. Cette expérimentation devra ensuite être évaluée pour prendre une décisions pérenne.