Travaux sur le T4 : l’arrêt “Thiers Lafayette” non desservi durant deux nuits cette semaine

La Métropole de Lyon et les équipes de maintenance du réseau TCL poursuivent leurs opérations d’élagage sur la ligne T4 du tramway lyonnais. L’arrêt sera fermé les nuits du 12 et 13 août.



La Métropole de Lyon et les équipes de maintenance du réseau TCL ont donc débuté en juillet des opérations d’élagage le long de la ligne du tramway T4 qui circule entre Thiers-Lafayette et La Borelle.

Ces travaux se poursuivront entre les arrêts Gare Part-Dieu Villette et Thiers Lafayette, les nuits du 12 et du 13 août. La ligne de tramway T4 effectuera, ces soirs-là, son terminus à Gare Part-Dieu Villette (au lieu de Thiers Lafayette), à partir de 21h30 et jusqu’à la fin de service.