Lyon : la mobilisation des chauffeurs VTC se poursuit ce mercredi

Des chauffeurs VTC manifestent ce mardi à Lyon. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Après avoir bloqué la rue Grenette hier, les chauffeurs VTC poursuivent leur mobilisation ce mercredi 11 juin pour demander une modification de la Zone à trafic limité (ZTL).

Ils étaient mobilisés depuis 9 heures hier, mardi 10 juin, les chauffeurs de VTC le seront une nouvelle fois ce mercredi 11 juin. Après s’ê,tre lancés depuis la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Lyon avant de remonter le cours Charlemagne et d’arriver au niveau de la rue Grenette, dans le 2e arrondissement, les chauffeurs VTC seront une nouvelle fois présents pour bloquer la rue Grenette dès 11 heures ce mercredi.

Les élus Valentin Lugenstrass, adjoint à la Ville de Lyon délégué aux mobilités, et Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités, se sont également rendus sur place hier pour échanger avec les chauffeurs VTC. Les discussions devraient reprendre dans la journée.

Pour rappel, les chauffeurs VTC demandent une modification de la Zone à trafic limité (ZTL) prévue le 21 juin et qui modifiera considérablement les trajets en Presqu’île de ces professionnels. Plus globalement, plusieurs syndicats, dont l’Association des chauffeurs indépendants Lyonnais (ACIL), dénoncent également le nombre trop important de chauffeurs VTC qui ne leur permettrait pas de dégager un salaire suffisant et exigent un moratoire sur le nombre de conducteurs.

