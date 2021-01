Lyon : la manifestation pour les conditions de vie des étudiants c’est jeudi

Les associations étudiantes appellent à manifester dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 21 janvier. À Lyon le rendez-vous est donné à la Manufacture des tabacs, dans le 8e arrondissement, à 12h.

À Lyon où deux étudiants ont récemment tenté de se suicider, l’intersyndicale appelle à la mobilisation ce jeudi 21 janvier à 12h pour une manifestation au départ de la Manufacture de tabacs.

✊ Jeudi à midi, les étudiant⋅es de toute la région AuRA se rassemblent pour demander des mesures à la hauteur de la détresse étudiante ! 📅 À Lyon une manifestation partira de la Manufacture des Tabacs : https://t.co/4yhrRKzzZD pic.twitter.com/KTdu1CtYtD — Idexit (@IdexitLyon) January 18, 2021

Dans un communiqué annonçant le mouvement dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les étudiants proclament qu’ils ne tolèrent pas d’être "la génération sacrifiée de politiques irresponsables". Ils dénoncent "un semestre entier d’isolement" et les réponses "courtes" du Gouvernement.

Ils exigent un retour en présentiel pour ceux qui le peuvent et avec un protocole sanitaire adapté. Ils demandent également le recrutement de psychologues, de personnel médical et d’assistants sociaux pour les aider à traverser la période actuelle. Enfin, pour les étudiants plus précaires l’intersyndicale souhaite une revalorisation des bourses et APL et leur élargissement pour faire aux pertes d’emplois.