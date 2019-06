La maire du 1er arrondissement de Lyon réclame la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse jusqu'à la fin du pic de pollution qui touche Lyon depuis plusieurs jours.

Les températures sont caniculaires à Lyon depuis plusieurs jours et la qualité de l’air est médiocre entre Rhône et Saône. Lyon est en alerte pollution rouge encore ce dimanche et la situation de l’école Michel Servet, dans le 1er arrondissement, à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, inquiète les parents d’élèves.

Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du 1er arrondissement, a écrit au maire de Lyon et au président la Métropole pour réclamer la fermeture temporaire du tunnel de la Croix-Rousse, si la délocalisation des enfants n’est pas possible, et ce jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.

"J'ai fait part de mon inquiétude à Madame la Préfète à la Sécurité lui demandant que soient mises en place des mesures d'urgence durant la période de canicule et ce pic intense de pollution", écrit notamment la maire du 1er arrondissement sur Facebook.