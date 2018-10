Lyon : la ligne B coupée plusieurs nuits en novembre et décembre

Suite aux travaux d'automatisation, la ligne B du métro de Lyon sera à nouveau impactée en novembre et décembre. Durant plusieurs soirs, elle ne circulera pas.

Les travaux de la ligne B se poursuivent à Lyon. Des interruptions du trafic auront régulièrement lieu le soir en novembre et décembre, une à deux fois par semaine.

Ainsi, les 5, 12, 13, 19, 20 et 26 novembre, et les 10, 11, 17 et 18 décembre. Le service sera impacté en soirée. Le dernier départ de Charpennes direction Oullins, aura lieu à 21h15. Le dernier départ de Gare d'Oullins vers Charpennes sera à 21h25. Des bus relais seront mis en place jusqu'à 00h18 pour le départ de Charpennes et 00h12 pour celui d'Oullins, avec une fréquence de 10 minutes.

À partir de 2020, la ligne B sera automatisée et climatisée. La 4G devrait arriver de son côté sur le réseau dès 2019. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2023, année de la mise en service du prolongement jusqu'aux Hopitaux-Sud Saint-Genis-Laval.