Lyon : la librairie La Plume Noire victime de jets de pierres

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Samedi après-midi, la librairie La Plume Noire, dans les pentes de La Croix-Rousse a été la cible de jets de pierres.

La librairie La Plume Noire, tenue par des militants antifascistes, dans les pentes de La Croix-Rousse, a fait l'objet de jets de projectiles ce samedi après-midi. Des faits qui se sont déroulés alors que l'association Pese devait se tenir là pour une collecte alimentaire pour les sans-abris.

Plusieurs vidéos ont été réalisées par des témoins et montrent plus de 40 individus plus ou moins le visage caché, dans la rue Diderot, lancer des projectiles sur la librairie. Les vitres de la devanture ont été brisées.

Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde (groupe antifasciste) et militant antifasciste lyonnais dénonce une attaque organisée par un groupe de "fascistes, armés, cagoulés...". Avant d'ajouter, "on voit bien le réel visage de l'extrême-droite".

Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte par la police pour tenter de retrouver les auteurs de ce méfait.