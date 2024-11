Lyon : le tunnel de Fourvière fermé dans les deux sens de circulation cette semaine

Qui dit nouvelle semaine dit nouveaux travaux et nouvelles fermetures à prévoir. Le tunnel sous Fourvière sera notamment fermé dans les deux sens de circulation cette semaine entre 6h et 20h.

Tunnel sous Fourvière, A89, Périphérique nord... Plusieurs grands axes de l'agglomération lyonnaise et du Rhône seront concernés par des travaux en soirée cette semaine et par conséquent, par des fermetures. On fait le point sur les travaux prévus sur les axes routiers pour la semaine du 25 novembre.

D'importantes fermetures de nuit

Très fréquenté, le tunnel sous Fourvière (M6/M7) sera fermé dans les deux sens de circulation entre le noeud du Valvert et Lyon Centre entre 20h et 6h du matin le lendemain. Les fermetures auront lieu les lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 novembre.

L'A42 sera elle aussi fermée en soirée et de nuit dans le sens est-ouest sur la commune de Beynost, entre Saint-Maurice-de-Beynost et Miribel, du lundi 25 au jeudi 28 novembre, de 20h à 6h le lendemain.

Enfin, l'A47 sera fermée dans le sens ouest-est entre Rive-de-Gier et Givors Ouest à partir de lundi jusqu'à jeudi 28 novembre, de 21h à 6 heures du matin.

De grosses perturbations de trafic

Sur le Périphérique nord, plusieurs bretelles seront totalement fermées à la circulation les lundi 25, mercredi 27 et jeudi 28 de 21h à 6h du matin : Porte de Rochecardon à Vaise dans le sens est-ouest et Porte de Saint-Clair à Caluire dans le sens est-ouest.

Sur l’A89, les bretelles d'entrée et de sortie au niveau de l'échangeur de Tarare est seront fermées dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 novembre, entre 20 heures et 6 heures le lendemain. La bretelle Porte du Valvert à Tassin sera elle aussi totalement fermée dans le sens ouest-est, le mardi 26 novembre de 21 heures à 5 heures le lendemain.

Enfin, un basculement de chaussée et des vitesses réduites seront mises en place sur l'A47 dans le sens est-ouest entre Givors Ouest et Rive-de-Guern au niveau de la commune de Givors. Des changements qui pourront entraîner des perturbations les lundi 25, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 entre 21 heures et 6 heures du matin.