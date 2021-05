Lyon : la gare de la Part-Dieu évacuée, l'intervention des démineurs est terminée

Il était environ 16h30, ce jeudi après-midi, lorsque la police a annoncé l’évacuation de la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, en raison de la présence d’un colis suspect. L'intervention des démineurs est désormais terminée.

Depuis 18h environ, l'intervention des démineurs est terminée.

"De nombreux retards et suppressions sur nos lignes actuellement, en cours et à venir. L'affichage pour Lyon Part-Dieu affiche au fur et à mesure les circulations sûres, pour plus de lisibilité", précise la SNCF.