Pour alerter sur leur situation et faire réagir, les pompiers grévistes du Rhône ont mis en vente, sur le site Leboncoin, la caserne de Lyon Confluence.

C'est une drôle d'annonce qui ne passe pas inaperçue dans la catégorie "Ventes immobilières" du site Leboncoin à Lyon. La caserne de pompiers de Lyon Confluence a été mise en vente sur la plateforme en ligne par les pompiers en grève illimitée depuis le 1er octobre dernier.

L'annonce intitulée "A saisir caserne pompier confluence" a été mise en ligne hier à 22h par un mystérieux profil du nom de "Conf". Il est précisé que le bien immobilier fait 200 m2 et 20 pièces. "Suite a un effectif insuffisant, la caserne de confluence est en liquidation. Sa vente permettra de financer une centaine de poste de Sapeur pompier Professionnel afin de servir au mieux la population lyonnaise et de répondre à la sollicitation opérationnelle grandissante (+50000 interventions et - 100 spp)" explique l'annonce.

L'annonce est en ligne depuis hier soir.

La caserne est en vente à 100 000 euros et l'annonce conclut, un brin moqueur : "Faire offre, Métropole s'abstenir..." Des panneaux "A vendre" ont même été accrochés à plusieurs endroits sur les grilles de la caserne, comme en témoigne les quelques photos présentes sur l'annonce.

"Un signe fort envoyé à notre hiérarchie et à la Métropole"

A travers cette opération insolite, les grévistes, qui réclament depuis plus de deux mois des hausses de salaires et des recrutements pour faire face à l'augmentation du nombre de leurs interventions, entendent alerter leur direction et la Métropole de Lyon, principal financeur du SDMIS, sur leur situation. Un "signe fort envoyé à notre hiérarchie et à la Métropole qui ne veulent rien entendre concernant nos revendications" explique à Lyon Capitale l'un des pompiers grévistes.

Les sapeurs pompiers ont prévu de manifester jeudi 5 décembre, jour de l'ouverture de la Fête des Lumières à Lyon. Un rendez-vous à 16h30 à l'état major du SDMIS est prévu avant que les grévistes ne se dirigent vers le centre ville de Lyon, sans que l'on sache si les pompiers ont prévu de perturber la bonne tenue de l'évènement dans les rues de Lyon.