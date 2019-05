Lyon : la façade de l'Hôtel-Dieu va s'illuminer ce jeudi soir

À 21h15 ce jeudi, la mise en lumière pérenne de la façade de l'Hôtel-Dieu va être dévoilée depuis les berges du Rhône.

À partir de ce jeudi soir à 21h15, l'Hôtel-Dieu va revêtir son habit de Lumière. Pour la première fois, le bâtiment qui a rouvert ses portes il y a un an va être mis en valeur par mise en lumière pérenne de sa façade. L'atelier Roland Jeol qui va réaliser l'éclairage promet “une mise en lumière pérenne qui se veut sobre, douce et nuancée, dans des tons de blanc. La lumière se met au service de l’architecture révélant la majesté et les subtilités de la façade quai Jules Courmont et du dôme Pascalon. L’éclairage du dôme des 4 rangs sera intégré dans un second temps. Ainsi habillé de lumière, le Grand Hôtel-Dieu devient un témoin lumineux au cœur de la cité”.

Avant l'allumage, un concert folk-rock aura lieu sur les berges du Rhône entre le pont de la Guillotière et le pont Wilson, à la hauteur du 21 quai Augagneur.

Symboliquement, cet événement à lieu le 16 mai, “Journée internationale de la Lumière”. Une journée créée par l’UNESCO pour “mettre en valeur le rôle que la lumière joue dans tous les domaines : science, culture, éducation, développement durable, médecine, communications et énergie”.