Lyon : la Course des Lumières maintenue pour "éclairer à distance la nuit contre le cancer"

Contexte sanitaire oblige, la 7e édition de la Course des Lumières de Lyon programmée ce 28 novembre, a dû s’adapter. Un format connecté de la course est organisé au bénéfice de la Fondation HCL.

La Course des Lumières est organisée tous les ans à Lyon depuis 2014 pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer et pour la Fondation HCL, le partenaire caritatif de l’événement. Chaque participant s’engage en réalisant un don de 10 euros pour la fondation en s'inscrivant et peut aller plus loin en réalisant une collecte de don.

Le contexte sanitaire actuel empêche la tenue des traditionnelles courses ou marches de nuit des donateurs pour "éclairer la nuit contre le cancer". L’événement a donc été adapté : depuis un mois les inscrits participent à des séances de coaching de sport et bien être via une plateforme en ligne dédiée, ils ont également reçu un kit du porteur de lumières (t-shirt, dossard, objet lumineux).

Pour le jour J, ce samedi 28 novembre, les inscrits participeront au "Live des Porteurs de Lumières", qui pourront se plier à des défis de marche ou course à l’extérieur ou en intérieur, de leur côté, une fois la nuit tombée. Les organisateurs de la Course des Lumières restent ambitieux malgré le contexte difficile, ils espèrent dépasser les 30 000 euros de dons récoltés l’année passée pour la recherche contre le cancer.