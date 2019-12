Lyon : la coupure de courant perturbe le métro B pendant 15 minutes

La ligne de métro B des TCL a été perturbée par une coupure de courant à Lyon.

Comme nous l'indiquions ce mardi matin, une coupure de courant a eu lieu dans le 6e arrondissement de Lyon (lire ici). L'absence de feux de signalisation a engendré quelques perturbations sur la circulation.

Du côté du réseau TCL, le métro B a été directement impacté par cette coupure et n'a pas circulé entre 10h15 et 10h35. Les métros ne roulaient qu'entre Oullins et Part-Dieu.

Le trafic est revenu à la normale progressivement et on ne note plus aucune perturbation sur la ligne peu avant 11 heures. On ignore toujours quelle était la raison de cette coupure d'électricité.