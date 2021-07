Lyon : la Convergence à vélo au programme ce dimanche

C'est le retour de la Convergence à vélo ce dimanche. Au départ de cinq communes de la Métropole de Lyon, un circuit sera tracé pour les cyclistes afin qu'ils rejoignent, sous la forme d'un cortège, le parc de la Tête d'Or puis la place Bellecour.

A votre bicyclette car ce dimanche aura lieu la Convergence à vélo. Cinq cortèges partiront à 11 heures de différentes communes de la Métropole de Lyon (Francheville, Oullins, Vénissieux, Meyzieu et Caluire). Le but est de rejoindre à midi le parc de la Tête d'Or (6e arrondissement). Il vous sera possible de rejoindre le défilé sur le parcours, mais également à la pause déjeuner.

Passage par les quais de Saône

En effet, une pause pique-nique est prévue, avec également des animations et des stands. A 14h, il faudra reprendre sa monture pour se diriger vers la place Bellecour en passant notamment par le « tube mode doux », les quais de Saône et la voûte ouest de Perrache.

A l'arrivée, des animations et des stands vous attendront de nouveau. Un goûter sera offert. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.