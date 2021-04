Lyon : la carte bancaire remplacera prochainement le ticket dans les TCL

Bientôt, il vous sera possible d'acheter votre ticket TCL directement à la borne de validation. Ce service, progressivement installé dans les bus, les tramway, puis dans les stations de métro, sera disponible à l'automne 2021.

L'open payment sera bientôt en service sur le réseau TCL. Ce mercredi, le Sytral a annoncé l'installation progressive de 4000 valideurs dans les bus, les trams, puis dans les stations de métro. Ce système permettra d'acheter un ticket directement aux bornes des transports avec votre carte bancaire dotée du sans contact. Cette dernière servira alors de justificatif en cas de contrôle.

Coût du dispositif, 18 millions d'€

Ce dispositif sera disponible à l'automne 2021. 18 millions d'euros ont été nécessaires pour financer ce projet. Il est également à noter que cela ne changera pas le prix du voyage (1,90€ par trajet valable une heure). Le prélèvement du montant total s'effectuera à la fin de la journée. "Notre objectif aujourd’hui est de simplifier le parcours d’achat et d’offrir plus de liberté aux usagers du réseau TCL, en attendant le renouvellement complet de la billettique en 2022, et la disparition des tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables », a indiqué Bruno Bernard, président du syndicat en charge des transports en commun lyonnais.