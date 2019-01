Lyon : la Bourse du travail à nouveau ouverte au public

Fermée pour des raisons de sécurité incendie, la grande salle de la Bourse du travail à Lyon va être à nouveau ouverte au public.

Vendredi 4 janvier, la Bourse du travail à Lyon a été fermée pour raison de sécurité, suite à un arrêté pris par la ville de Lyon. Des défaillances avaient été relevées sur le système de sécurité incendie, obligeant la ville à prendre cette décision et entraînant l'annulation d'un spectacle le 6 janvier.

Le lundi 7 janvier, un nouvel arrêté avait été pris autorisant l'ouverture des salles annexes où se tiennent les rassemblements des associations ou syndicats, mais la grande salle restait fermée. Ce jeudi soir, on apprend que l'intégralité de la Bourse du travail va être à nouveau ouverte. Selon nos informations, l'origine de la panne a été trouvée et des techniciens ont résolu les problèmes électroniques et électriques qui touchaient le système anti-incendie. Les travaux ont été validés par un organisme de contrôle, permettant la réouverture du site. Le concert des Fills Monkey prévu le 12 janvier aura donc bien lieu.