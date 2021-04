Lyon : la billetterie pour les Nuits de Fourvière ouvrira le 4 mai

La 75e édition des Nuits de Fourvière aura lieu du 27 mai au 31 juillet. Ce jeudi, les organisateurs ont annoncé que la billetterie ouvrirait le 4 mai prochain à midi.

On en sait désormais un peu plus sur les prochaines échéances des Nuits de Fourvière. Cette 75e édition aura lieu du 27 mai au 31 juillet a-t-on appris début mars, et ce malgré la crise sanitaire actuelle. Ce jeudi, les organisateurs ont annoncé que la billetterie ouvrirait le mardi 4 mai à 12 heures.

Une jauge à 5 000 spectateurs

La veille, la programmation sera dévoilée à 11 heures. Pour rappel, le festival sera soumis à quelques mesures avec notamment une jauge de 5 000 spectateurs.