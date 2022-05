Sur les prochaines semaines, la Ville de Tassin la Demi-Lune va organiser une campagne de sensibilisation de la population au sujet de la propreté et de la nature. Deux grands événements vont rythmer le mois de mai.

En ce mois de mai, le thème à Tassin la Demi-Lune est le ménage de printemps. Ainsi, tout au long des prochaines semaines, la Ville organise une campagne de sensibilisation à destination du grand public. Les sujets abordés sont la propreté et la nature en ville.

Pour marquer le coup, deux événements principaux interviendront le 14 puis le 21 mai. Premièrement, la Fête de la propreté et de la nature dans dix jours. Les participants auront rendez-vous à partir 10 heures pour marche spéciale « Nettoyage de printemps ». Ensuite, de 11 à 17h, de nombreux stands, ateliers et jeux seront organisés, avec une restauration possible sur place à partir de 12h.

Le 21 se déroulera Fête de Méginand. Tout au long de la journée, vous aurez accès à des animations musicales, des stands, des ateliers, mais également la possibilité de faire une randonnée le matin.

Deux dispositifs canins mis en place

Enfin, deux dispositifs canins vont voir le jour à l'occasion de ce mois spécial, avec de nouveaux sacs disponibles en mairie à partir du 14 mai pour les résidents, en contrepartie d’un don financier à l’appréciation de chacun. Les montants récoltés seront versés à l’association des chiens guides d’aveugles de Lyon & Centre-Est. Des bols d’eau seront aussi installés à l'intention de nos amis à quatre pattes près des fontaines dans les parcs et jardins de la ville.