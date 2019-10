Lyon : la 4G arrive dans les tunnels du métro, mais l'appel disparaît

Déjà présente dans les stations du métro à Lyon, la 4G va arriver dans les tunnels. Bonne nouvelle, l'usage "appel" disparaît.

Quand l'arrivée de la 4G dans le réseau métro de Lyon avait été annoncée, certains voyageurs s'inquiétaient pour leur tranquillité. Et si rien ne remplace un bon casque à réduction de bruit pour se déplacer sur le réseau TCL dans une douce bulle musicale, les usages en matière de téléphonie mobile évoluent également.

Ainsi, le réseau 4G est disponible dans les stations du métro de Lyon depuis début septembre. Le déploiement continue dans les tunnels et d'ici la fin de l'année, il sera possible d'utiliser son téléphone portable y compris en se déplaçant en métro.

Le crépuscule de l'appel, mais pas de la voix

La bonne nouvelle est à aller chercher du côté des usages puisque "l'appel téléphonique" dans sa forme traditionnelle est en train de mourir, évoluant vers autre chose. Selon des études rapportées par le Wall Street Journal, alors qu'en 2012, 94 % des personnes sondées affirmaient avoir passé un coup de téléphone la semaine précédente, en 2019, elles ne sont plus que 45 %.

L'envoi de message, d'email ou communiquer sur les réseaux sociaux ou via des messageries types WhatsApp ont totalement supplanté l'usage voix via un coup de téléphone. Les appels vocaux qui dérangent tout le monde dans le métro ne devraient donc pas devenir la norme à Lyon quand la 4G sera sur l'ensemble du réseau métro.

Cependant, un nouvel usage se fait de plus en plus fort : celui des petits messages audios envoyés via des solutions comme WhatsApp. La voix n'est donc pas encore morte, elle se fait juste plus discrète.