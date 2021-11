Lyon : l'Université Catholique de Lyon expose les oeuvres du reporter Yann Arthus-Bertrand

Des femmes et des hommes du monde entier en plans rapprochés, plongent leurs regards dans celui du visiteur et dévoilent leurs histoires. Une série de portraits bruts de 120x180 cm.

"Cette exposition profondément engagée et humaniste nous interroge et nous invite à réfléchir sur nos différences, nos similitudes et notre propre identité. À cette occasion, une yourte authentique se dressera dans le hall du campus Saint-Paul et invitera au voyage avec une projection du film Human", détaille le communiqué.

Photos aériennes de la terre