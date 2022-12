Lyon : l'ultimatum pour le rachat de l'OL finalement repoussé

La vente d'OL Groupe est repoussée pour la septième fois. Le conseil d'administration est revenu sur l'ultimatum qu'il avait adressé à Eagle Football.

Alors que les actionnaires vendeurs et le conseil d'administration d'OL Groupe avaient adressé un ultimatum qui arrivait à son terme ce mercredi 7 décembre au soir, ils ont finalement annoncé que la vente était de nouveau repoussée.

OL Groupe précise que "sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor, les vendeurs et la Société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement. La Société et son conseil d'administration suivront en temps réel la concrétisation des dernières étapes"

