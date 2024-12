Installé dans le 6e arrondissement de Lyon, l'Institut Carrel, établissement d'enseignement professionnel, a inauguré l'extension de son bâtiment.

Le bâtiment historique de l'Institut Carrel, établissement de formation du CAP au Bac+3 (commerce, vente, communication...), dans le 6e arrondissement de Lyon, s'agrandit. Une extension de 500 m2 a été inaugurée, ce lundi, notamment par Pascal Blache, maire de l'arrondissement, et Julien Vuillemard, conseiller régional. Une salle de conférence de 100 m2 a été ajoutée aux lieux, qui sont ainsi modernisés. Cinq nouvelles salles de cours voient aussi le jour.

D'autres espaces de l'Institut Carrel ont été transformés, pour un coût total de 3,5 millions d'euros, afin d'optimiser la qualité de vie et de travail des étudiants et du personnel. "Ces nouvelles infrastructures permettent aux élèves et aux équipes de bénéficier d’un cadre de vie optimisé tout en décarbonant et réduisant notre consommation énergétique”, affirme Michèle Guionnet, directrice générale de l’Institut Carrel, dans un communiqué. Au total, plus de 1 600 étudiants sont formés chaque année.

Lire aussi : L'EM Lyon inaugure son immense campus dans le quartier de Gerland