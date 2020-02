Lyon : l'épidémie de grippe au plus haut en Auvergne-Rhône-Alpes

La région lyonnaise est particulièrement touchée par l'épidémie de grippe.

L'épidémie de grippe est au plus haut actuellement à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes selon les chiffres du réseau Sentinelles. La semaine dernière , le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 431 cas pour 100 000 habitants dans la région contre une moyenne de 324 cas en France. Le département du Rhône et notamment la région lyonnaise sont particulièrement touchés avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants.