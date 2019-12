Lyon : l'école Léon Jouhaux bientôt occupée pour héberger deux enfants

Une mère et ses deux enfants de 4 et 11 ans, dont l'un est scolarisé à l'école Léon Jouhaux, vont être hébergés dans l'établissement scolaire à partir de ce jeudi.

Le collectif Jamais sans toit a annoncé l'occupation prochaine de l'école Léon Jouhaux (Lyon 3e) pour héberger une famille, composée d’une mère et de ses deux enfants âgés de 4 et 11 ans, actuellement sans hébergement. “Cette famille vient d’obtenir un titre de séjour d’un an renouvelable et la maman, qui dispose d’une autorisation de travail, a entamé les démarches pour trouver un emploi”, précise le collectif qui déplore “qu'aucune solution d’hébergement n'ait été trouvée à ce jour par les services de l'État”.

Un goûter solidaire a déjà été organisé pour récolter de l'argent pour cette famille. Une lettre a été adressée à la préfecture, la mairie de Lyon, la mairie du 3e arrondissement et maison de la veille sociale. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, l'école sera donc occupée à partir de ce jeudi 12 décembre.