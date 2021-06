Lyon : l'ASVEL féminin change d'entraîneur, le grand retour de Pierre Vincent

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

C'est le grand retour de Pierre Vincent à l'ASVEL. Le coach est le nouvel entraîneur de l'ASVEL féminin.

Après quatre années à la tête de l'ASVEL féminin, Valéry Demory n'est plus l'entraîneur du club. "Après quatre très belles saisons, la direction du club a décidé d’entamer un nouveau cycle. L’entretien s’est déroulé sans animosité, avec respect et reconnaissance de part et d’autre. Le club remercie en effet chaleureusement Valery pour ces quatre années", explique le club dans un communiqué.

Pierre Vincent va prendre la suite. Ancien entraîneur de l'équipe de France féminine (entre 2008 et 2013), il a également coaché l'ASVEL masculin entre 2011 et 2014. Il a aussi entraîné l'équipe de France junior masculine en 2000 avec un certain... Tony Parker, aujourd'hui président de l'ASVEL.

"Pierre, je pense que c’est l’homme de la situation pour retrouver le plus haut niveau et franchir une étape supplémentaire. C’est l’un des meilleurs coachs que je n’ai jamais eu. Je ne serais pas là où je suis sans l’avoir rencontré", explique le président de l'ASVEL.