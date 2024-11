Kendji Girac au printemps de Pérouges en juin prochain

Kendji Girac se produira sur la scène du printemps de Pérouges le 29 juin 2025.

C'est une annonce qui devrait ravir les nombreux fans du chanteur. Kendji Girac, l'artiste aux 6 millions d'albums vendus, se produira non loin de Lyon, dans l'Ain, lors du festival du printemps de Pérouges le dimanche 29 juin 2025. Une date qui fait partie d'une tournée anniversaire exceptionnelle de l'artiste pour ses 10 ans de scène.

"Kendji Girac, connu pour ses mélodies entraînantes et son charisme irrésistible, promet une soirée où chaque note et chaque accord de guitare résonneront comme une invitation à la fête" explique le festival dans un communiqué. Kendji Girac sera accompagné au cours de cette soirée du 29 juin, placée sous le signe de la fête, par le groupe Chico et The Gypsies. "Au programme, un medley envoûtant de musique gitane internationale, mêlant leurs plus grands succès à des morceaux emblématiques" poursuit le communiqué.

Les places pour ces deux concerts seront mises en vente à partir du mardi 3 décembre 2024 sur le site internet du festival, pour des prix débutant à 47 euros.