Copy Sud [it] s’offre l’entreprise stéphanoise Ynov’IT

Copy Sud [it] rachète Ynov’IT, entreprise stéphanoise spécialisée dans la gestion documentaire et la transformation numérique.

L’entreprise stéphanoise Ynov’IT, spécialisée dans la gestion documentaire et la transformation numérique, est rachetée par Copy Sud [it], entreprise spécialisée dans la dématérialisation des documents. Dans un post LinkedIn, l’équipe d'Ynov'IT se dit ‘’heureuse de partager aujourd’hui l’annonce de notre rapprochement avec Copy Sud [it].’’ Elle assure également que ce rachat va permettre de ‘’combiner nos expertises respectives afin d’élargir notre accompagnement, de renforcer notre impact et de proposer à nos clients des réponses toujours plus concrètes.’’

Cédric Fabre, le président d’Ynov’IT et associé depuis 2005, déclare que ''ce rapprochement nous donne les moyens d’accélérer notre développement tout en conservant l’agilité et l’expertise qui font notre force.’’

L’entreprise toulousaine, dont le chiffre d’affaires est de 26,8 millions d'euros et qui compte environ 120 salariés, a annoncé l’acquisition de l’entreprise basée à Saint-Étienne. Ce rapprochement rassemble dès lors ''un ensemble de près de 180 collaborateurs réalisant 44 millions d'euros de chiffre d'affaires.’’ Les deux entreprises qualifient ce moment comme ''une nouvelle étape dans leur développement respectif.''

Le président de Copy Sud, Laurent Delaporte, en poste depuis un an, ajoute : "l’arrivée d’Ynov’IT marque une étape importante dans la croissance de notre groupe. En unissant nos savoir-faire, nous devenons collectivement plus solides, plus complets et mieux armés’."